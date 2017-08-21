Какие отрасли самые убыточные в Беларуси и где наибольшая дислокация убыточных предприятий?
Национальный статистический комитет обнародовал информацию о прибыльных и убыточных отраслях белорусской промышленности. В частности, в открытый доступ попала информация об удельном весе убыточных организаций в общем числе организаций промышленности по видам экономической деятельности. На основании этих данных «Ежедневник» составил Топ-10 отраслей с наибольшей концентрацией убыточных предприятий.
Топ-10 убыточных отраслей промышленности Беларуси по итогам 2016 года
Горнодобывающая промышленность – 37,3% убыточных предприятий
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки – 32,6% убыточных предприятий
Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – 29,9% убыточных предприятий
Производство кокса и продуктов нефтепереработки – 28,6% убыточных предприятий
Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов – 28,4% убыточных предприятий
Производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов – 28,1% убыточных предприятий
Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий – 27,1% убыточных предприятий
Производство электрооборудования – 25,4% убыточных предприятий
Производство транспортных средств и оборудования – 25,4% убыточных предприятий
Производство химических продуктов – 24,3% убыточных предприятий
В целом концентрация убыточных предприятий в обрабатывающей промышленности Беларуси составляет 24,9%.
Примечательно, что такая сфера деятельности, как производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов, занимающая 5 место по количеству убыточных предприятий, занимает 1-е место по рентабельности продаж по видам экономической деятельности – 21,4%. То есть, несмотря на «балласт», другие предприятия данной сферы умеют зарабатывать деньги.
На втором месте по рентабельности продаж - производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (14,3%), а на третьем - производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (14,0%).
Основная масса организаций промышленности, несущих убыток, находится в Минске – 28,6%, в Минской области – 27,2% и Брестской области – 23,4%. Однако данные показатели коррелируются с удельным весом промышленности в данных регионах.
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