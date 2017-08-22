Лукашенко собрал экономический штаб и обрушился на него с неудобными вопросами

Глава государства напомнил, что ранее им было принято решение о проведении ежеквартальных совещаний - с политическим, экономическим и силовым блоками страны. Такие мероприятия будут носить почти оперативный характер, рассматриваться на них будут вопросы тактического плана, передает БЕЛТА .

Президент попросил отчета о работе разных отраслей экономики и задал ряд конкретных вопросов: «Небольшой, около процента рост, вроде бы, есть, но насколько стабилен этот рост? И какова будет в этом плане динамика?".

Лукашенко остановился также на проблеме ценообразования: "Как выполняются мои поручения по контролю за ценами в стране, за ценообразованием? С одной стороны, инфляция находится в рамках, гораздо ниже прогнозных, и это хорошо, однако, с другой стороны, люди жалуются, что цены откровенно пляшут по отдельным позициям. К примеру, по лекарствам, по отдельным хлебобулочным изделиям. Пусть немного, но колебания такие налицо".

Затронул президент и ситуацию на рынке труда: "Еще в прошлом году мы договаривались, что на каждое сокращенное рабочее место должно быть создано новое высокопроизводительное. Но у нас по-прежнему предприятия продолжают больше увольнять, чем принимать на работу. По крайней мере, по той информации, которой я располагаю. В чем дело?" - поинтересовался глава государства. Еще неопределеннее ситуация с закрывающимися предприятиями. "Куда уходят люди? На бумаге новые рабочие места вроде бы и создаются, а на деле сплошное очковтирательство. Если это не так, хотелось бы услышать ответ на этот вопрос. Как меня информируют, число занятых в экономике сокращается", - подчеркнул президент.

Была также поднята тема развития строительной сферы: "Как обстоят дела в строительной сфере - жилье и другие объекты? Что делается для снижения их себестоимости? Меня эта сфера очень волнует, - заявил Александр Лукашенко. - Если кто-то хочет в правительстве свернуть строительство жилья, я им советую немедленно перейти в однокомнатные, двухкомнатные квартиры вместе со своими семьями или пойти снять квартиру по найму и жить с хозяевами".

Отдельно глава государства поинтересовался, как обеспечивается финансовая стабильность в стране и какие меры принимаются для укрепления национальной валюты. Также был поднят вопрос экспорта товаров и услуг. "Если в целом благодаря ценовому фактору произошел рост экспортной выручки и ситуация улучшилась (и это неплохо), то серьезных подвижек в диверсификации, освоении новых рынков сбыта товаров и услуг пока нет", - констатировал президент.

