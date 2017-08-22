Россия выделит Беларуси 700 миллионов долларов госкредита

Соответствующее распоряжение российского правительства подписано 19 августа. Средства будут направлены на погашение прежних долгов Беларуси перед РФ.

Согласно проекту, "российская сторона предоставляет белорусской стороне в 2017 году государственный финансовый кредит в сумме 700 млн долларов на цели погашения и обслуживания в 2017 году госдолга Беларуси перед Россией", цитирет ТАСС.

При этом "белорусская сторона погашает кредит 15 апреля и 15 октября каждого года в течение 10 лет, начиная с 15 апреля 2018 года".