Россия выделит Беларуси 700 миллионов долларов госкредита
Экономика
22 августа 2017
АА
Соответствующее распоряжение российского правительства подписано 19 августа. Средства будут направлены на погашение прежних долгов Беларуси перед РФ.
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Согласно проекту, "российская сторона предоставляет белорусской стороне в 2017 году государственный финансовый кредит в сумме 700 млн долларов на цели погашения и обслуживания в 2017 году госдолга Беларуси перед Россией", цитирет ТАСС.
При этом "белорусская сторона погашает кредит 15 апреля и 15 октября каждого года в течение 10 лет, начиная с 15 апреля 2018 года".
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