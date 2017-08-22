Шувалов об устранении барьеров в ЕврАзЭС: Работа по этим проблемам идет очень тяжелая

Российский вице-премьер также назвал спекуляциями разговоры о том, что ЕврАзЭС навязан Россией.

Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС) не является политическим проектом и реализуется не по инициативе России. Об этом заявил во вторник в городе Чолпон-Ата на экономическом форуме "Иссык-Куль - 2017" первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

"Многие до конца не понимают, что ЕврАзЭС является экономическим объединением, высказывая точку зрения, что это политический проект Российской Федерации. Могу сказать, что этот проект был рожден по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева еще в начале 90-х годов прошлого века, который выступил с инициативой евразийской интеграции", - цитирует вице-премьера ТАСС. Поэтому любые спекуляции о том, что ЕврАзЭС "навязан всем Россией, - это ложь", уточнил Шувалов.

По его мнению, после подписания договора о создании данной организации наряду с положительными результатами "осталось и много проблем". В частности, это касается вопросов, связанных с барьерами и препятствиями, которые мешают развитию взаимной торговли. "Работа по этим проблемам идет очень тяжелая, создание общего рынка - это процесс, который требует времени и совместных сил", - убежден первый вице-премьер.

Как он считает, страны - участницы ЕврАзЭС также вынуждены будут столкнуться с проблемой создания зон свободной торговли с третьими государствами. "Пока удалось запустить такой механизм только с Вьетнамом, все развивается неплохо, параллельно ведутся сложные переговоры с Ираном", - пояснил Шувалов. Продолжаются консультации на эту тему с Сингапуром и Китаем, в том числе обсуждается возможность сотрудничества с КНР с учетом проекта "Один пояс - один путь".

Как подчеркнул первый вице-премьер, в рамках ЕврАзЭС сейчас активно обсуждается вопрос развития цифровой экономики. "Это не дань моде, мы регулярно обсуждаем эту интересную тему, которая позволит перейти к другим темпам развития ЕврАзЭС, это необходимость", - заключил он.

Шувалов также сообщил, что Россия намерена продолжить оказывать помощь Киргизии в ее адаптации к условиям ЕврАзЭС. По его словам, в рамках присоединения к союзу ранее был создан Российско-Киргизский Фонд развития, в уставной капитал которого российская сторона намерена инвестировать до 1 млрд долларов.

"На первоначальном этапе со стороны киргизского руководства были нарекания к работе фонда, однако сейчас он работает нормально", - отметил Шувалов. РКФР был создан с целью оказания помощи киргизским предпринимателям после вступления республики в союз путем предоставления льготных кредитов.

Как подчеркнул Шувалов, Россия совместно с Казахстаном продолжает оказывать техническую помощь Киргизии в обустройстве ее пограничных пунктов пропуска и так далее. На эти цели РФ и Казахстан в общей сложности выделили около 300 млн долларов.

"Имеется надежда, что ЕврАзЭС развернет новую волну интеграции и она будет происходить с большими скоростями", - подчеркнул Шувалов.

Киргизия вошла в состав ЕврАзЭС в августе 2015 года. Его участниками также являются Армения, Беларусьоруссия, Казахстан и Россия.