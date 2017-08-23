Нацбанк снижает ставку рефинансирования до 11,5 процентов годовых
ЕЖЕДНЕВНИК, 23 августа 2017
Правление Национального банка приняло решение о снижении с 13 сентября 2017 года ставки рефинансирования с 12 до 11,5 процентов годовых.
Как сообщила пресс-служба Нацбанка, ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков снижаются с 14 до 13 процентов годовых.
Регулятор отмечает, что поводом для снижения ставки рефинансирования послужила уменьшающаяся инфляция, которая в августе 2017 года в годовом выражении составила чуть ниже 6%, базовая инфляция – около 5% в годовом выражении.
"Нахождение в течение длительного времени темпов прироста потребительских цен в узком диапазоне отражает устойчивость процессов замедления инфляции и достаточно высокую вероятность ее сохранения на данном уровне в ближайшие месяцы", - заявил Нацбанк, который не видит значимых рисков для ускорения роста цен как со стороны монетарных факторов, так и платежного баланса и валютного рынка.
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