Нацбанк снижает ставку рефинансирования до 11,5 процентов годовых

Правление Национального банка приняло решение о снижении с 13 сентября 2017 года ставки рефинансирования с 12 до 11,5 процентов годовых.

Как сообщила пресс-служба Нацбанка, ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков снижаются с 14 до 13 процентов годовых.

Регулятор отмечает, что поводом для снижения ставки рефинансирования послужила уменьшающаяся инфляция, которая в августе 2017 года в годовом выражении составила чуть ниже 6%, базовая инфляция – около 5% в годовом выражении.

"Нахождение в течение длительного времени темпов прироста потребительских цен в узком диапазоне отражает устойчивость процессов замедления инфляции и достаточно высокую вероятность ее сохранения на данном уровне в ближайшие месяцы", - заявил Нацбанк, который не видит значимых рисков для ускорения роста цен как со стороны монетарных факторов, так и платежного баланса и валютного рынка.