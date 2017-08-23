В БелАЭС уже вложено около 2,7 миллиардов долларов
ЕЖЕДНЕВНИК, 23 августа 2017
Из 10 млрд долларов, которые Россия предоставила Беларуси в качестве государственного экспортного кредита для строительства АЭС, потрачено уже 2,7 млрд долларов.
Как сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, первая белорусская АЭС возводится российской стороной под ключ. Подрядчиком, которым является АО "Атомстройэкспорт", все работы выполняются в срок, согласно утвержденному графику.
Так, первый энергоблок АЭС будет введен в эксплуатацию уже в 2019 году. А через год будет запущен и второй энергоблок. При этом корпус реактора для второго энергоблока будет поставлен на площадку уже в сентябре текущего года.
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