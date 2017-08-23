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В БелАЭС уже вложено около 2,7 миллиардов долларов

Экономика

ЕЖЕДНЕВНИК, 23 августа 2017

АА

Из 10 млрд долларов, которые Россия предоставила Беларуси в качестве государственного экспортного кредита для строительства АЭС, потрачено уже 2,7 млрд долларов.

В БелАЭС уже вложено около 2,7 миллиардов долларов

Как сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, первая белорусская АЭС возводится российской стороной под ключ. Подрядчиком, которым является АО "Атомстройэкспорт", все работы выполняются в срок, согласно утвержденному графику.

Так, первый энергоблок АЭС будет введен в эксплуатацию уже в 2019 году. А через год будет запущен и второй энергоблок. При этом корпус реактора для второго энергоблока будет поставлен на площадку уже в сентябре текущего года.

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