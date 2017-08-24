Белорусский участок «Евразии» обойдется в 0,85 триллиона российских рублей

Общие капитальные затраты на строительство ​высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Евразия» составят более 7 трлн руб., при этом российский участок станет самым дорогим — стоимость его возведения оценили в 3,58 трлн руб.



Такие оценки приведены в презентации РЖД, с которой ознакомилось РИА Новости. Второй по затратности участок железнодорожной транзитной магистрали проходит через Казахстан. На него планируется потратить 2,66 трлн руб. Белорусский участок обойдется в 0,85 трлн руб., китайский будет стоить 0,76 трлн руб.



Российский участок проходит от Красного в Смоленской области, вблизи границы с Беларусью, через Москву, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Челябинск до Золотой Сопки в Челябинской области, откуда через Астану до Достыка дорога пройдет по территории Казахстана. Белорусский участок пролегает от Бреста через Минск до Красного, китайский — от Достыка до Урумчи.

РФПИ, Фонд шелкового пути, Банк БРИКС, ЕАБР и российско-китайский фонд могут быть привлечены к финансированию создания высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Евразия", следует из презентации РЖД.





