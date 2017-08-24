МНС предупредило о последнем переносе сроков подключения кассового оборудования к СККО
24 августа 2017
Министерство по налогам и сборам сообщило о продлении сроков подключения к системе контроля кассового оборудования.
фото: Minprom.gov.by
Для субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров в торговых объектах с торговой площадью 650 кв. метров и более, сроки продлены до 1 марта 2018 г. - на 7 месяцев.
Для субъектов хозяйствования, сроки подключения к СККО для которых еще не наступили, - на 6 месяцев.
Указанные сроки подключения кассового оборудования к СККО являются предельными и больше переноситься не будут, подчеркивается в релизе министерства.
Подключение кассового оборудования к СККО будет осуществляться в сроки, установленные графиками, разработанными РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам», и размещенными на сайте РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам»
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