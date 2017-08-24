Представители Беларуси обсудят вопросы межрегиональной кооперации на Саммите губернаторов стран ЕАЭС

Саммит пройдет в рамках трехдневного форума "Евразийская неделя", который открывается в четверг в столице Казахстана.

Трехдневный форум "Евразийская неделя" открывается в четверг в столице Казахстана. Главными вопросами его повестки дня станут углубление интеграционных процессов на территории Евразийского экономического союза, повышение конкурентоспособности и развитие экспортного потенциала государств - членов этого объединения, сообщает ТАСС.

"Евразийская неделя" - крупнейшее ежегодное деловое мероприятие, направленное на развитие экономики, инвестиционного и экспортного потенциала ЕАЭС. Форум организуют страны-участницы и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). В этом году программа "Евразийской недели" состоит из 30 дискуссионных мероприятий по 13 отраслям экономики, имеющим стратегическое значение для общего рынка союза. На форум зарегистрировались участники из 35 государств, включая страны СНГ, Юго-Восточной и Южной Азии, Ближнего Востока, Европы, Африки и Северной Америки.

"Основная цель форума - это обсуждение актуальных прикладных вопросов экономического развития в условиях глобальных вызовов, углубление интеграции союза и создание инструментов поддержки экспорта и кооперации", - сообщила на пресс-конференции министр по торговле ЕЭК, председатель оргкомитета Вероника Никишина.

Она подчеркнула, что "Евразийская неделя" должна носить прикладной характер. "Правительства стран союза совместно с национальными и наднациональными регуляторами обсудят, какие конкретно шаги необходимо сделать для того, чтобы ускорить интеграцию. Ведущие отраслевые эксперты ответят на вопросы предпринимателей, желающих развивать свой бизнес в странах ЕврАзЭС или сотрудничать с дружественными государствами третьих стран - партнеров союза", - уточнила Никишина.

К участию в пленарном заседании "Конкурентоспособность в меняющемся мире: новые модели, технологии, формы управления", в частности, приглашены первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев и председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян. Они рассмотрят разнообразные подходы к индустриальному совершенствованию - от современных аспектов формирования моделей развития до внедрения передовых инновационных технологий.

Во второй день форума планируется обсудить вопрос межрегиональной кооперации в рамках "Саммита губернаторов стран ЕАЭС, в котором примут участие руководители более 20 регионов Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и России. Параллельно с мероприятием будет работать "Биржа субконтрактов", где крупные промышленные компании представят свою продукцию, чтобы найти новых поставщиков и оптимизировать экономические показатели. Для малых и средних предприятий такая биржа станет шансом обрести новых клиентов и расширить географию поставок.

В этот же день, как ожидается, будет рассмотрена тема "развития четырех свобод" на территории ЕАЭС: свободного перемещения товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Кроме того, состоится обсуждение укрепления международных связей союза с дружественными государствами по всему миру - от Европы до Южной Америки.

Третий день форума посвящен экономике будущего и стратегическим направлениям развития бизнеса. В частности, состоится презентация доклада Всемирного банка, посвященного анализу цифровой экономики в Евразии.

В общей сложности в течение трех дней в пленарном заседании, панельных дискуссиях, семинарах и круглых столах примут участие более 250 спикеров из 17 стран. В это же время будет действовать интерактивная экспозиция с участием порядка 300 компаний из государств ЕАЭС, имеющих готовые предложения по наращиванию своего экспорта в третьи страны.

Инициатива проведения форума была утверждена в мае 2015 года решением премьер-министров пяти стран ЕАЭС. Впервые "Евразийская неделя" прошла в октябре 2016 года на площадке Московского международного форума и шоу инновационного развития "Открытые инновации". Тогда состоялись 16 тематических мероприятий с участием деловых и экспертных кругов союза и третьих стран.