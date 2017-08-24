У железнодорожного коридора «Евразия» появилось ТЭО

Планы России по развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения резко расширились. Как выяснил “Коммерсантъ”, гигантский проект коридора «Евразия» уже не просто красивая идея — у него появилось детальное предТЭО. ВСМ Москва—Казань, наиболее проработанный участок коридора, станет частью линии от Берлина до Урумчи, 2,4 тыс. км по РФ можно будет проехать за девять с половиной часов. К 2050 году по «Евразии» планируется перевозить 20 млн тонн грузов и почти 37 млн пассажиров в год. Но на это нужно почти 8 трлн руб., из которых 3,6 трлн стоит российская часть проекта. Ясности с инвесторами пока нет, но, по данным “Ъ”, частные средства на проект будет собирать в том числе инфраструктурный фонд, который осенью планируют учредить Российское инвестиционное агентство и бельгийская AtlasInvest.

Сегодня в Минтрансе России должно состояться совещание, где будет обсуждаться предварительное технико-экономическое обоснование (предТЭО) высокоскоростного железнодорожного коридора «Евразия» (Пекин—Москва—ЕС). Он предполагает перевозку и пассажиров и грузов и включит в себя проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Казань, обсуждаемый с 2013 года.

«Евразия» должна пройти от Берлина к Урумчи (КНР) через Польшу, Беларусь, Россию и Казахстан. Рассматривались несколько вариантов, в том числе через Сибирь, но приоритетным выбран маршрут через Казахстан, в рамках которого на Россию приходится 44,3% ВСМ (2,37 тыс. км). Российский участок можно будет преодолеть за 9,5 часа, в целом участок Брест (Беларусь)—Достык (Казахстан) — за 19,5 часа. Средняя скорость движения составит 250 км/ч.

ВСМ Москва—Казань остается стартовым проектом. По графику ее строительство должно начаться в 2018 году и завершиться в 2023 году открытием пассажирского движения. Параллельно в 2020 году начнется строительство участков Казань—Екатеринбург и Золотая Сопка—Достык. В 2021 году запустят строительство ВСМ на участках Берлин—Брест, Брест—Красное и Екатеринбург—Челябинск. Последними, в 2023 году, будут начаты отрезки Красное—Москва, Челябинск—Золотая Сопка и Достык—Урумчи. В 2026 году планируется запустить грузовой транзит.

Основными участниками проекта должны стать национальные железные дороги стран-участников: ОАО РЖД, «Казахстан темир жолы» (КТЖ, железные дороги Казахстана), Белорусская железная дорога, China Railways. Финансирование — 40% через акционерный капитал и 60% в виде кредитов финансовых организаций. Рассматривались разные варианты реализации проекта, в том числе и без господдержки. В случае с господдержкой она будет включать как минимум обнуление налога на прибыль до 2050 года, другие виды могут включать госгарантии, специнвестконтракты, капитальные гранты и прямые субсидии.