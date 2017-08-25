Минэкономики прогнозирует устойчивый рост белорусской экономики

В Министерстве экономики под председательством заместителя министра Александра Червякова состоялся, ставший уже традиционным, круглый стол по оценке текущих макроэкономических показателей.

Во время круглого стола были проанализированы текущие итоги экономического развития страны, состоялся обмен мнениями по оценке показателей развития основных отраслей экономики за 9 месяцев и по итогам 2017 года.

Относительно сельского хозяйства было отмечено, что ход уборочной кампании и полученные валовые показатели позволяют с уверенностью ожидать в этой отрасли достижения прогнозируемых параметров по итогам года.

Вместе с тем, в промышленности до конца года ожидается определенное замедление темпов роста. В качестве основных резервов для поддержания темпов роста на уровне выше 105% были отмечены следующие: реализация ряда инвестиционных проектов в легкой промышленности и производстве автомобильных шин, рост отгрузок продукции отечественного машиностроения на рынки Российской Федерации, использование благоприятной конъюнктуры на рынке калийных удобрений.

Участники круглого стола пришли к единому мнению, что из всех ключевых отраслей экономики сложнее всего просматривается выход на запланированные прогнозные темпы в сфере строительства. Принято решение в начале сентября детально обсудить ситуацию в строительстве и ход реализации знаковых проектов с участием руководства Министерства архитектуры и строительства.

Также было отмечено, что динамика роста заработной платы и денежных доходов населения становится драйвером роста розничного товарооборота и в целом окажет стимулирующее влияние на развитие сферы услуг.

«Задействование всех имеющихся в распоряжении экономики ресурсов и объективных факторов развития позволит обеспечить выполнение задач, поставленных Главой государства по обеспечению сбалансированного экономического роста в текущем году», - отметил Александр Червяков.

Участниками заседания была выработана позиция о необходимости проработки конкретных механизмов задействования выявленных резервов с участием руководства отраслевых министерств до середины сентября.