Совмин повысил тарифную ставку первого разряда до 33 рублей
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
25 августа 2017
АА
Совет министров Беларуси принял постановление о повышении с 1 сентября тарифной ставки первого разряда.
Согласно постановлению Совета министров №642, с 1 сентября 2017 года устанавливается тарифная ставка первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, в размере 33 рублей.
Республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам, руководителям бюджетных организаций необходимо обеспечить перерасчет заработной платы работников бюджетных организаций в соответствии с установленной настоящим постановлением тарифной ставкой первого разряда и коэффициентами Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь с учетом корректирующих коэффициентов и ежемесячных дифференцированных доплат.
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