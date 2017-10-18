Правительство планирует повысить заработную плату некоторым бюджетникам
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
17 октября 2017
АА
Правительство в ближайшее время рассмотрит предложения по зарплате для некоторых категорий бюджетников.
Как сообщил премьер-министр Андрей Кобяков на заседании Президиума Совета министров, основные решения по заработной плате в госсекторе уже приняты. Так увеличена ставка первого тарифного разряда бюджетникам, выросли зарплаты у госслужащих, военнослужащих.
"По низкооплачиваемым категориям работников бюджетной сферы - дополнительно рассмотрим в ближайшее время", - отметил премьер-министр.
"В реальном секторе рост заработной платы должен обеспечиваться исключительно ростом производительности труда. Обращаю на это особое внимание. Резервы роста заработной платы - в эффективной работе организаций реального сектора", - подчеркнул глава правительства.
По данным правительства, реальная заработная плата в Беларуси за 8 месяцев превысила уровень аналогичного периода прошлого года на 3,2%. Это соответствует росту производительности труда по ВВП (103,2%). Почти достигнут уровень прошлого года по росту реальных располагаемых денежных доходов населения (99,9% за 8 месяцев 2017 года).
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