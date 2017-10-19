Беларусь и Испания расширят инвестиционное сотрудничество
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
18 октября 2017
АА
18 октября заседания совместной межправительственной белорусско-испанской комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству представители стран выразили заинтересованность в развитии сотрудничества.
Предприятия Беларуси и Испании намерены реализовать ряд инвестиционных проектов. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор по международной торговле и инвестициям Министерства экономики, промышленности и конкурентоспособности Испании Хосе Луис Кайсер по итогам первого заседания совместной межправительственной белорусско-испанской комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству.
"Мы надеемся, что в ближайшие месяцы будут достигнуты договоренности об инвестиционных проектах между испанскими и белорусскими предприятиями", - сказал Хосе Луис Кайсер.
Он также подтвердил готовность испанской стороны способствовать развитию и укреплению торгово-экономических отношений с Беларусью. "Инструменты, которые предлагает государственный секретариат по торговле и фонд по интернационализации испанских предприятий, в полном распоряжении белорусской стороны для финансирования совместных проектов между белорусскими и испанскими предприятиями", - отметил гендиректор.
В свою очередь заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко констатировал, что инвестиционное сотрудничество является важным аспектом торгово-экономического взаимодействия между странами, сообщила БЕЛТА.
Однако в данной сфере, по его мнению, стороны не в полном объеме используют имеющийся потенциал. "Но я уверен, что эффективная работа нашей комиссии будет способствовать увеличению числа совместных инвестпроектов", - заявил он.
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