Каллаур: Размер ставки рефинансирования взаимосвязан со снижением инфляции
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
18 октября 2017
АА
Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур заверил, что уменьшение ставки рефинансирования будет происходить по мере снижения инфляции.
"В части дальнейшего снижения ставки рефинансирования - этот процесс будет продолжаться по мере замедления инфляции. Более точные решения будут приниматься правлением Нацбанка в зависимости от того, как будет процесс дальнейшего снижения инфляции развиваться", - заявил Павел Каллаур.
Кроме того, будет оцениваться состояние платежного баланса страны. Председатель правления Нацбанка отметил, что после снижения ставок на денежном рынке наблюдается ситуация, когда и у предприятий, и у населения появляется возможность брать кредиты по более низким процентным ставкам, сообщает БЕЛТА.
"В сентябре по вновь выдаваемым кредитам в белорусских рублях процентная ставка составила 12,2%. Есть еще одна тенденция, которая уникальна для Беларуси, она наблюдается впервые - процентные ставки по кредитам для физлиц практически сравнялись с процентными ставками по вновь выдаваемым кредитам для юридических лиц", - рассказал он.
Также Павел Каллаур сообщил, что Нацбанк в следующем году планирует полностью отказаться от нормы обязательной продажи валютной выручки. "Конкретные решения и сроки пока озвучить не могу - это требует отдельного анализа", - пояснил он.
Ставка рефинансирования 18 октября снижена в Беларуси до 11% годовых. Это восьмое снижение ставки с начала года.
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