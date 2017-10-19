Каллаур: Размер ставки рефинансирования взаимосвязан со снижением инфляции

"В части дальнейшего снижения ставки рефинансирования - этот процесс будет продолжаться по мере замедления инфляции. Более точные решения будут приниматься правлением Нацбанка в зависимости от того, как будет процесс дальнейшего снижения инфляции развиваться", - заявил Павел Каллаур.

Кроме того, будет оцениваться состояние платежного баланса страны. Председатель правления Нацбанка отметил, что после снижения ставок на денежном рынке наблюдается ситуация, когда и у предприятий, и у населения появляется возможность брать кредиты по более низким процентным ставкам, сообщает БЕЛТА.

"В сентябре по вновь выдаваемым кредитам в белорусских рублях процентная ставка составила 12,2%. Есть еще одна тенденция, которая уникальна для Беларуси, она наблюдается впервые - процентные ставки по кредитам для физлиц практически сравнялись с процентными ставками по вновь выдаваемым кредитам для юридических лиц", - рассказал он.

Также Павел Каллаур сообщил, что Нацбанк в следующем году планирует полностью отказаться от нормы обязательной продажи валютной выручки. "Конкретные решения и сроки пока озвучить не могу - это требует отдельного анализа", - пояснил он.

Ставка рефинансирования 18 октября снижена в Беларуси до 11% годовых. Это восьмое снижение ставки с начала года.

