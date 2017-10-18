Каллаур: Вопрос о рассчетах в криптовалютах не рассматривается
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
18 октября 2017
АА
Как отметил председатель правления Нацбанка Павел Каллаур, вопрос о разрешении расчетов в криптовалютах рассматриваться не будет.
"Что касается криптовалют, то вопрос разрешения расчетов в криптовалютах за товары, работы, услуги на территории Беларуси в принципе не рассматривается", - сказал Павел Каллаур.
При этом он отметил, что другие вопросы правового регулирования использования криптовалют финансовыми институтами, предприятиями и населением в Беларуси находятся сейчас в стадии проработки государственными органами и экспертным сообществом. Председатель правления Нацбанка также затронул вопрос использования технологии блокчейн в банковской системе, сообщает БЕЛТА.
"Реальностью для белорусской банковской системы стало использование технологии блокчейн, позволяющей рационализировать и сделать более безопасными операции по формированию и использованию реестров информации. Здесь выигрывают и клиенты (за счет упрощения процедур), и банки (за счет снижения операционных расходов). Первый опыт практического использования технологии блокчейн в банковской системе Беларуси связан с возможностью передачи информации о выданной банковской гарантии и непосредственно самой банковской гарантии", - рассказал он.
Павел Каллаур сообщил, что планируется внедрение технологии блокчейн и на фондовом рынке для формирования реестра операций по ценным бумагам. "Таким образом, банковская система начинает активно экспортировать технологические инновации на другие рынки и сектора экономики", - констатировал он.
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