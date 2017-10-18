МТЗ планирует открыть производство тракторов в Замбии

"Мы сделали выбор в пользу Минского тракторного завода, изучив имеющиеся на мировом рынке предложения. Это предприятие с размахом, которое выпускает надежную технику и имеет большой опыт производства. Мы хотели бы перенести этот опыт в свою страну", - сказал Стради Мвале, постоянным секретарем Министерства обороны.



После знакомства с предприятием, современными технологиями производства и линейкой выпускаемой техники состоялись переговоры с генеральным директором МТЗ Федором Домотенко. Постоянный секретарь Министерства обороны выразил огромную заинтересованность замбийской стороны в развитии сотрудничества с Минским тракторным заводом, сообщила БЕЛТА.

"Долгие годы Замбия зависела от добычи медной руды. Теперь настало время перейти к развитию сельского хозяйства. В стране установился порядок, и мы намерены взять курс на механизацию. Широкий спектр техники BELARUS включает все, что нам необходимо: от мини-тракторов, которые уже в ближайшей перспективе могут заменить нашим крестьянам до сих пор используемые ими мотыги, до более мощных. Вся техника МТЗ, в том числе коммунальная, будет пользоваться в Замбии большим спросом", - отметил Стради Мвале.

Глава делегации заверил, что Министерство обороны готово взять на себя все гарантии по продвижению тракторов BELARUS на территории своего государства, а также стать площадкой для выхода на рынки близлежащих стран.

