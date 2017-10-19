Нацбанк планирует увеличить ЗВР до 10 миллиардов долларов

Как заявил председатель правления нацбанка Павел Каллаур, при постоянном росте экспорта Беларусь сможет увеличивать ЗВР на 1-1,5 миллиарда долларов в год.

У Беларуси есть возможность на здоровой основе увеличивать ЗВР по 1-1,5 млрд долларов в год, заявил сегодня журналистам председатель правления Нацбанка Павел Каллаур во время XIV Международного форума по банковским информационным технологиям "БанкИТ'2017".

Отвечая на вопрос, сможет ли Беларусь в этой пятилетке нарастить золотовалютные резервы до 10 млрд долларов, Павел Каллаур сказал, что не хотел бы делать прогнозов.

"Не хочу утверждать, что в этой пятилетке мы сможем достичь 10 млрд долларов, но отмечу, что мы можем увеличивать резервы на здоровой основе в пределах 1-1,5 млрд долларов в год", - заявил он.

Председатель правления Нацбанка пояснил - чтобы на здоровой основе увеличились ЗВР, экономика должна демонстрировать постоянный устойчивый рост экспорта, сообщила БЕЛТА.

"В этом году 1,2 млрд долларов на чистой основе мы на рынке получили. В основном за счет того, что население по-прежнему является продавцом валюты на чистой основе. И это дало нам возможность на здоровой основе нарастить ЗВР. Я оставляю в стороне вопрос заимствования и рефинансирования долговых обязательств, потому что если поставить задачу просто достичь номинальной величины 10 млрд долларов, то можно их и за счет заимствования получить. Но еще раз повторю: у нас стоит задача увеличения ЗВР на здоровой основе", - резюмировал он.

Сейчас ЗВР Беларуси составляют 7,266 млрд долларов в эквиваленте. Национальный банк планирует до 2020 года нарастить золотовалютные резервы до 8-8,5 млрд долларов.

