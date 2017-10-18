Нацбанк снизил ставку рефинансирования до 11 процентов
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
18 октября 2017
АА
Национальный банк Беларуси с 18 октября снизил ставку рефинансирования на 0,5% до 11% годовых.
Решение было принято по итогам состоявшегося в конце сентября ежеквартального заседания по вопросам оценки и прогноза ситуации в экономике и денежно-кредитной сфере.
"Инфляционные процессы продолжают замедляться. В августе 2017 года в годовом выражении прирост потребительских цен снизился до 5,3%. Основной вклад в замедление годовых темпов роста потребительских цен вносят товары, не подверженные сезонному влиянию и административному регулированию", - пояснили в Нацбанке.
Доля товаров в потребительской корзине, цены на которые выросли в годовом выражении менее чем на 5%, увеличилась в августе 2017 года до 63% (около 30% - годом ранее). С учетом фактически складывающейся динамики инфляции ожидается, что прирост потребительских цен сложится по итогам 2017 года ниже, чем прогнозировалось ранее, - ближе к 6%, сообщает БЕЛТА.
Дальнейшие решения по изменению процентных ставок Национального банка будут определяться вероятностью и величиной реализации инфляционных рисков, сдерживающих достижение среднесрочной цели по инфляции (не более 5% в 2020 году).
Ставка рефинансирования снижается в Беларуси в восьмой раз с начала года. Так, с 18 января она снизилась с 18% до 17% годовых, с 15 февраля - до 16% годовых, с 15 марта - до 15% годовых, с 19 апреля - до 14% годовых, с 14 июня - до 13% годовых, с 19 июля - до 12% годовых, с 13 сентября - до 11,5%.
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