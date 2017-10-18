Нацбанк: Создан проект построения системы мгновенных платежей

"Еще одним из основных трендов развития бизнес-процессов является взаимодействие банковской системы с другими организациями в направлении улучшения расчетного обслуживания клиентов. Наша цель - обеспечение всех потенциальных клиентов возможностью осуществления так называемых мгновенных платежей", - заявил Павел Каллаур, председатель правления Нацбанка.

Он уточнил, что Национальным банком разработан проект концепции создания системы мгновенных платежей. Председатель правления Нацбанка пояснил, что речь идет о круглосуточном доступе с разнообразных электронных устройств к совершению (в том числе и с участием сторонних операторов) безопасной, защищенной, безотзывной денежной транзакции.

"Для этого предпринимаются технические, правовые и организационные меры: наряду с внедрением методологии стандарта ISO 20022 Национальным банком разработаны проекты концепций создания системы мгновенных платежей и закона "О платежных услугах", модернизируется финансовое пространство рынка платежных услуг с допуском на него небанковских организаций", - рассказал он.

Павел Каллаур подчеркнул, что современные бизнес-процессы в банковской деятельности уже в значительной мере основаны на использовании возможностей информационных технологий для реализации концепции клиентоориентированности, включая обеспечение постоянного удаленного доступа клиентов к услугам банка, сообщает БЕЛТА.

"Реинжиниринг бизнес-процессов в первую очередь затронул каналы продаж банковских услуг и продуктов, что привело к организационным изменениям в деятельности отделений и филиалов банков. В банковской системе благодаря информационным технологиям уже идет высвобождение персонала от рутинных работ в расчетно-кассовом обслуживании, бухгалтерии и отчетности, что позволяет направить кадровые и финансовые ресурсы банков на развитие высокотехнологических направлений деятельности", - отметил председатель правления Нацбанка.