Товарооборот вырос в Беларуси на 2 процента
ЕЖЕДНЕВНИК, 18 октября 2017
В январе-сентябре 2017 года оптовый товарооборот составил 54,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 102% к уровню января-сентября 2016 года.
Как сообщил Национальный статистический комитет, розничный товарооборот в январе-сентябре 2017 года составил 28,5 млрд рублей, или 102,4% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2016 года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 87,6% розничного товарооборота республики, составил 25 млрд рублей, или 102,9% в сопоставимых ценах.
Товарооборот общественного питания в январе-сентябре 2017 года составил 1,5 млрд рублей, или 100,6% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.
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