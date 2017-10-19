Утверждены ставки единого налога для видов деятельности без регистрации ИП
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
18 октября 2017
АА
Минским городским советом 18 октября утверждены ставки единого налога для перечня видов деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Как сообщил начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску Андрей Соболевский, при разработке документа учтена сложившаяся практика по установлению единообразных ставок единого налога для физлиц и ИП, осуществляющих один и тот же вид деятельности, с учетом особенностей отдельных видов деятельности.
Внесение дополнений в решение Минского городского Совета депутатов от 21 декабря 2016 года №261 "О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц" обусловлено принятием указа №337 "О регулировании деятельности физических лиц".
Документом расширен перечень видов экономической деятельности, которыми граждане вправе заниматься без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей при условии уплаты единого налога.
В указе прописаны размеры базовых ставок единого налога для физических лиц, ставки дифференцируются в зависимости от населенных пунктов: в первую группу входят Минск, Минский район, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев, во вторую - Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жлобин, Жодино, Лида, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск, в третью - иные.
Всего в налоговых инспекциях Минска на учете состоит 3,3 тыс. физических лиц - плательщиков единого налога, из них единый налог по заявительному принципу уплачивают свыше 2,5 тыс. человек.
Так, ставки единого налога при реализации хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции в Минске составят 20 белорусских рублей, при предоставлении физлицам жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания - 116 белорусских рублей за каждое жилое помещение, садовый домик, дачу, сданные внаем (в квартирах с количеством комнат не более двух, 145 белорусских рублей - в квартирах с количеством комнат более двух).
Размер базовой ставки единого налога за выполнение работ и оказание услуг по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений, помещений, иных мест, моделирование предметов оформления интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий составит 97 белорусских рублей.
Для тех, кто занимается деятельностью, связанной с ремонтом часов, обуви, сборкой мебели, единый налог определен в размере 31 белорусских рублей, по виду деятельности "Настройка музыкальных инструментов" - в размере 25 белорусских рублей, "Ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней мебели из материалов заказчика" - 56 белорусских рублей, сообщает БЕЛТА.
Ставка единого налога при распиловке и колке дров, погрузке и разгрузке грузов составит 6 белорусских рублей, при производстве одежды (в том числе головных уборов) и обуви из материалов заказчика - 59 белорусских рублей, при осуществлении штукатурных, малярных, стекольных работ, работ по устройству покрытий пола и облицовке стен, при оклеивании стен обоями, кладке (ремонте) печей и каминов - 109 белорусских рублей.
Разработкой веб-сайтов, установкой (настройкой) компьютеров и программного обеспечения, восстановлением компьютеров после сбоя, ремонтом, техобслуживанием компьютеров и периферийного оборудования, обучением работе на ПК можно будет заниматься, уплатив ставку единого налога в размере 97 белорусских рублей. Размер ставки при оказании парикмахерских и косметических услуг, услуг по маникюру и педикюру составит 93 белорусских рублей.
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