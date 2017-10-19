Беларусь реализует крупные инвестпроекты на 30 миллиардов долларов

В планах на пятилетку, как сообщил министр экономики Владимир Зиновский, реализация более 80 крупных инвестпроектов.

"За пятилетие нам предстоит реализовать более 80 крупнейших инвестиционных проектов на сумму порядка 30 млрд долларов, из них 16 млрд долларов - внешние. Только Китаем для Беларуси зарезервировано 7 млрд долларов. Сегодня мы с китайскими коллегами следуем стратегии совместных действий, которые предусматривают создание конкретных проектов. Возможно, их будет немного - 10-20, но они должны быть реально востребованы, обеспечивать рост ВВП, а главное - быть нацеленными на наращивание инновационной составляющей", - подчеркнул министр.

Владимир Зиновский отметил, что текущий рост ВВП на 1,7% подтверждает прошлогодние прогнозы Минэкономики и соответствует траектории пятилетки. Говоря о внешних факторах, определяющих возможности развития страны, министр подчеркнул, что, по оценкам ведущих международных организаций, в ближайшие годы ожидается положительная динамика глобальной экономики.

"Мировой ВВП будет прирастать ежегодно около 3%, ВВП России - на 2-3%, Евросоюза - около 2%. Кроме того, динамичным ожидается развитие Китая, Казахстана и Украины. Поэтому вектор сотрудничества с ними остается одним из значимых факторов обеспечения экономического роста в республике", - пояснил он.

Владимир Зиновский также высказал мнение, что цена на нефть достигла в 2016 году своего минимума, и в ближайшие 2-3 года ее стоимость будет колебаться в коридоре 50-60 долларов.

"А цены на продовольствие продолжат расти, что выступит дополнительным элементом конкурентоспособности нашего аграрного сектора. Однако необходимо учитывать и искусственно вводимые ограничения со стороны торговых партнеров. Поэтому в своей работе мы не должны исключать возможность негативного влияния подобных процессов", - отметил министр.

Говоря о внутренних факторах, Владимир Зиновский подчеркнул, что в результате проводимой правительством политики макросбалансированности и соответствующей денежно-кредитной политики наблюдаются положительные тренды по снижению инфляции и сохранению сбалансированной ситуации на внутреннем валютном рынке, сообщает БЕЛТА.

В сложившихся условиях существует реальный потенциал для дальнейшего роста. Резюмируя, Владимир Зиновский перечислил драйверы роста экономики, среди которых - наука и инновации, эффективная занятость, повышение инвестиционной активности, наращивание экспортного потенциала, кооперация в ЕАЭС.

