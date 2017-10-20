Как повлияли на Беларусь российские санкции

Эффект российских контрсанкций для Беларуси - спад экспорта и импорта в Россию в долларовом выражении оказался примерно одинаковым и составил около 29%.

Примечательно, что среди стран-импортеров российской продукции санкции РФ на США сказались в наименьшей степени. А вот Казахстан среди стран-экспортеров на российский рынок оказался на предпоследнем месте. Последние же места и по импорту, и по экспорту в РФ занимает, как нетрудно догадаться, Украина.

Спад экспорта и импорта Беларуси в Россию в долларах США оказался примерно одинаковым и составил около 29%. При таких показателях Беларусь – одна из наименее пострадавших от российских санкций стран.

Об этом сообщает российский деловой журнал «Инвест-Форсайт», который составил рейтинг основных государств-внешнеторговых партнеров России по динамике денежного объема внешней торговли с РФ с момента введения санкций.

Как отмечают составители рейтинга, только за 2016 год оборот внешней торговли России сократился на 17%. Поэтому, естественно, говорить, что с какими-либо странами он увеличился, не приходится. Таких стран нет. Можно говорить только о том, что какие-то импортеры или экспортеры больше пострадали от санкций и общего ухудшения экономического положения России, а какие-то – меньше.

Среди стран, из которых Россия сколько-то масштабно импортирует продукцию, меньше всего от упомянутых событий пострадал Вьетнам. За период с 2013 по 2016 гг. денежный объем импорта товаров из Вьетнама в РФ сократился только на 5,15%.

На втором месте Китай. У него экспорт продукции в Россию сократился на 28,39%, т.е. отрыв от Вьетнама весьма значителен.

На третьем месте Беларусь. Наличие Беларуси в тройке наименее сокративших экспорт в Россию стран вполне обосновано: Россия является для Беларуси основным торговым партнером, Беларусь же является для России основным поставщиком товаров, которые запрещены к ввозу из стран, объявивших санкции.

Как отмечают эксперты, что касается экспорта РФ, то хуже всего ситуация опять по понятным причинам у Украины, и опять в числе лучших оказались Китай и Беларусь. Есть одно сильное отличие, на которое следует обратить внимание: на первом месте находится США, экспорт в которые сократился только на 17,21%. то есть политические разногласия на российско-американские экономические отношения влияют меньше всего.