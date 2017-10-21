Износ белорусской энергетики сократился в два раза за последние 25 лет
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
21 октября 2017
АА
Процент износа основных фондов в энергетике Беларуси за 25 лет снизился более чем в два раза.
Как заявил вице-премьер Владимир Семашко, приемлемым считается износ основных фондов до 45%. Показатель от 45% до 60% свидетельствует о предкризисной ситуации, если он выше 65%, то необходимо быть готовым к аварийным ситуациям и постоянным сбоям в подаче электроэнергии и тепла, пишет БЕЛТА.
"В 1993 году процент основных фондов в энергетике страны составлял 83%, в настоящее время он равен 38%. Эти цифры являются аргументированным подтверждением того, насколько большое внимание уделяется в Беларуси развитию энергетики, которая по праву считается становым хребтом экономики", - отметил Владимир Семашко.
Практически ежегодно в республике вводятся в строй новые мощности, генерирующие энергию, непрерывно идет модернизация действующих ТЭЦ и электростанций, развивается энергетика на местных видах топлива, а также использующая возобновляемые источники энергии: ветер, солнце, воду. Полным ходом ведется строительство Белорусской АЭС.
Белорусская валютно-фондовая биржа предоставила банками платформу Fair course для участия в торгах физических лиц. Пока банки тестируют технологию, но физические лица еще не принимали участие в торгах.
18 октября заседания совместной межправительственной белорусско-испанской комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству представители стран выразили заинтересованность в развитии сотрудничества.
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с турецкой делегацией во главе с министром развития Турции Лютфи Элваном обсудили состояние белорусско-турецкого сотрудничества в области торговли, промышленной кооперации и инвестиций.