Беларусь поставит в Китай говядины на 20 миллионов долларов

Новый совместный проект, предусматривающий поставки белорусской говядины в Китай на 20 миллионов долларов в год, детально прорабатывается в настоящий момент.

Могилёве должно появиться совместное производство с китайскими технологиями и белорусским сырьем, сообщает ont.by. Технология строгая: никаких добавок, примесей, разделка только говядины. Под производство на Могилёвском комбинате выделен отдельный цех.

«Российский рынок животноводства сильно развивается, сегодня Россия практически обеспечила себя свининой, птицей. Чтобы чувствовалась конкуренция, чтобы не попадать в зависимость от одного государства в случае спорных вопросов, Китай как рынок нужен», – заявил директор Могилёвского мясокомбината Владимир Латыговский.

На китайском рынке потенциальных покупателей больше миллиарда человек. Совместный проект требует увеличения объемов производства, поэтому Могилёвский мясокомбинат инвестирует в развитие сырьевой базы, финансирует животноводческие хозяйства, а те покупают и растят телят.

«Что касается предприятий мясоперерабатывающей промышленности, то Республика Беларусь приняла уже две инспекции ветеринаров из Китая. Нами была подана заявка на 21 предприятие, уже практически завершена регистрация двух предприятий», – рассказал первый заместитель директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иван Смильгинь.

Поставки молочной продукции также имеют хорошие перспективы. Сегодня Китай покупает у Беларуси больше 4000 тонн сухого молока в год. Увеличения заказов ждут и мясокомбинаты, новые контракты готовы обсуждать крупные птицефабрики Беларуси.