Белорусы смогут узнать свою кредитную историю онлайн
Экономика
23 октября 2017
АА
Нацбанк открыл Кредитный регистр для жителей Беларуси. Теперь физлица — клиенты всех белорусских банков могут самостоятельно получить свой кредитный отчет в режиме онлайн.
фото: 1credit.com.ua
Чтобы воспользоваться порталом Кредитного регистра, нужно зарегистрироваться в Межбансковской системе идентификации. Это можно сделать через ЕРИП. При этом, как говорится в пресс-релизе Нацбанка, комиссии и вознаграждения не взимаются.
Получить личный кредитный отчет можно бесплатно один раз в год. Если требуется получить его большее количество раз, то доступ будет предоставляться за деньги.
Доступ к отчету через интернет избавит от необходимости посещать структурные подразделение Нацбанка, отмечает регулятор.
Межбанковская система идентификации действует с октября 2016 года на базе ЕРИП и его автоматизированной информационной системы "Расчет". МСИ представляет собой качественно новое единое банковское пространство, которое создано с целью предоставления возможности любому клиенту любого белорусского банка обслуживаться в цифровых каналах всех остальных белорусских банков без дополнительной процедуры идентификации (открытия счета, заявлений на подключение сервисов и т. д.).
Сейчас, по информации Нацбанка в МСИ уже присутствует информация о всех клиентах банков физических лицах. Ежегодно за личным кредитным отчетом в Кредитный регистр обращаются порядка 6 тысяч жителей Беларуси.
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