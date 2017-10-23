Экс-глава Минприроды стал заниматься янтарем в Управлении делами президента
Экономика
23 октября 2017
АА
Бывший министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто недавно стал заместителем генерального директора компании «Белзарубежторг».
Данную информацию он подтвердил журналистам. Предприятие «Белзарубежторг» было создано при Управлении делами президента (УДП) в 2014 году. Компания занимается оптово-розничной торговлей нефтепродуктами и нефтехимической продукцией, следует из информации на сайте компании.
«Белзарубежторг» зарегистрировано по одному адресу с компанией «Белгеопоиск». Это еще одно предприятие, созданное при УДП и действующее в форме государственно-частного партнерства, сообщил БЕЛТА глава Минприроды Андрей Худык. Недавно эта компания начала пробную добычу янтаря в Брестской области.
Изучением залежей янтаря много лет занимались профессора-геологи Альберт и Максим Богдасаровы. Худык, ранее работавший заместителем управляющего делами президента, возглавил Минприроды в сентябре.
На этом посту он сменил Андрея Ковхуто. 8 июня стало известно, что он отстранен от работы, в отношении него проводится проверка — его подозревали в служебном подлоге.
По информации TUT.BY, Ковхуто будет заниматься в УДП вопросами добычи янтаря и его реализации. Государство пришло в эту сферу с целью регулирования рынка, на котором усердствуют черные копатели.
Стоит отметить, что в структуре УДП есть компания «АдамасИнвест», которая занимается производством синтетических алмазов. В марте компания представила свою первую продукцию — ювелирные изделия с искусственными бриллиантами.
Сегодня население Беларуси за потребляемую теплоэнергию в зимнее время платит только 16,8% от себестоимости. Об этом 21 октября заявил в Гомеле вице-премьер Владимир Семашко во время открытия реконструированной Гомельской ТЭЦ-1.
По анонимным обращениям внеплановые проверки субъектов хозяйствования назначаться не будут, сообщила начальник управления координации деятельности контролирующих (надзорных) органов Комитета государственного контроля Данута Рыжикова.
Беларусь сконцентрировалась на технологических инновациях и совсем забыла, что успех проносит не само изобретение, а креативная бизнес-модель, которая продаст это изобретение, заявил основатель инвестиционной компании VP Capital Виктор Прокопеня.
Белорусская валютно-фондовая биржа предоставила банками платформу Fair course для участия в торгах физических лиц. Пока банки тестируют технологию, но физические лица еще не принимали участие в торгах.
18 октября заседания совместной межправительственной белорусско-испанской комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству представители стран выразили заинтересованность в развитии сотрудничества.
В ситуации, когда за последний год ставки по кредитам снизились наполовину, - возможностей приобрести собственную квартиру становится больше. Но для многих до сих пор остается непонятным, что же происходит на вторичном рынке жилья Минска.
Причин, почему органическое сельское хозяйство пока в Беларуси активно не развивается, много. Одни из основных – отсутствие частной собственности на землю, недостаточная государственная поддержка, слабая информированность населения о пользе органики.