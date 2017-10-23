Экс-глава Минприроды стал заниматься янтарем в Управлении делами президента

Бывший министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто недавно стал заместителем генерального директора компании «Белзарубежторг».

Данную информацию он подтвердил журналистам.

Предприятие «Белзарубежторг» было создано при Управлении делами президента (УДП) в 2014 году. Компания занимается оптово-розничной торговлей нефтепродуктами и нефтехимической продукцией, следует из информации на сайте компании.

«Белзарубежторг» зарегистрировано по одному адресу с компанией «Белгеопоиск». Это еще одно предприятие, созданное при УДП и действующее в форме государственно-частного партнерства, сообщил БЕЛТА глава Минприроды Андрей Худык. Недавно эта компания начала пробную добычу янтаря в Брестской области.

Изучением залежей янтаря много лет занимались профессора-геологи Альберт и Максим Богдасаровы.

Худык, ранее работавший заместителем управляющего делами президента, возглавил Минприроды в сентябре.

На этом посту он сменил Андрея Ковхуто. 8 июня стало известно, что он отстранен от работы, в отношении него проводится проверка — его подозревали в служебном подлоге.

По информации TUT.BY, Ковхуто будет заниматься в УДП вопросами добычи янтаря и его реализации. Государство пришло в эту сферу с целью регулирования рынка, на котором усердствуют черные копатели.

Стоит отметить, что в структуре УДП есть компания «АдамасИнвест», которая занимается производством синтетических алмазов. В марте компания представила свою первую продукцию — ювелирные изделия с искусственными бриллиантами.