Зиновский рассказал об успехах белорусской экономики
Экономика
23 октября 2017
АА
В интервью программе «Контуры» на канале ОНТ министр экономики Владимир Зиновский сообщил, что экономика Беларуси восстанавливается.
фото: belta.by
«Мы демонстрируем динамику во всех секторах, кроме строительства. Очень позитивно у нас промышленность работала (рост 106,1%). Если брать машиностроение, то там вообще темп роста 113%. Сельское хозяйство пока набирает темпы (101,7%), но мы ждем от сельского хозяйства хотя бы 102,2% к концу года. Надо понимать, что еще идут полевые работы», - рассказал он, пишет tut.by.
Есть в экономике и отраслевые проблемы, признал Зиновский, и привел в пример строительство.
«У строительства сегодня 93,7% при задаче 98%. Очень много недобирает строительная отрасль. Если бы она справилась со своей задачей, у нас минимум 2,3% на ВВП уже был бы сегодня. Мы обсуждаем 101,7% — вроде как неплохо — а 102% было бы лучше», — сказал министр.
Он подытожил, что Беларусь «стала на тренд восстановительного роста»: «Это не еще не тот рост, который может нас удовлетворить, но самое главное, что мы сбалансировано идем вперед. На 2018 год прогнозируем ВВП в 103,4%. Замечу, что это чуть-чуть выше мировых тенденций (2,9−3% в год) Но мы уже создали базу, у нас растет прибыль предприятий, рентабельность предприятий».
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