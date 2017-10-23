Президент: уборочные работы должны быть завершены к 7 ноября

Об этом глава государства заявил сегодня, заслушивая доклад о мерах по завершению осенних полевых работ и предложениях по совершенствованию структуры посевных площадей в Витебской области.



Особое внимание он обратил на необходимость завершения уборочных работ. В целом было отмечено, что уборочная идет по плану, но вместе с тем по некоторым направлениям необходимо ускориться. "Хотелось бы, чтобы к 7 ноября эти работы были проведены. Останется у вас немного кукурузы на зерно, а может быть, успеете убрать, и немного свеклы", - констатировал президент.

Президент также напомнил, что после завершения уборочной необходимо подготовить почву к весенним полевым работам. От ее качества будет зависеть будущий урожай, отметил Александр Лукашенко.