Сельхозпредприятия-банкроты будут больше оздоровлять

В частности предлагается поставить весь процесс финансового оздоровления под контроль председателей райисполкомов, чтобы ни одно сельхозпредприятие не попало под антикризисное управление.

Об этом заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, передает БЕЛТА. Соответствующие изменения предлагается внести в указ №253.

В частности, будут предусмотрены дополнительные подходы в плане экономического оздоровления предприятий, которые находятся в антикризисном управлении.

Сейчас по указу №253 финансовое оздоровление проходят 425 хозяйств, из них в процедуре досудебного оздоровления - 323 предприятия, антикризисное управление - на 102 предприятиях.

По оценке министра, принятые меры уже дали определенные результаты, на многих предприятиях ситуация улучшается. Вместе с тем в Минсельхозпроде считают, что для оздоровления предприятий использованы еще не все резервы.

"Этот вопрос должен быть в поле зрения председателя райисполкома. Нужно внимательно подойти к бизнес-планам, скорректировать, поставить задачи и контролировать, чтобы ни одно хозяйство из досудебной группы не могло попасть под антикризисное управление, - считает Леонид Заяц. - Самое главное - в хозяйстве должно быть организовано производство сельскохозяйственной продукции. Ни один указ не стабилизируют экономику хозяйства, пока не будет роста товарной продукции - молока, мяса и т.д.".

По итогам 8 месяцев 2017 года число убыточных хозяйств в Беларуси сократилось на 130 до 195. Их выручка выросла на 16%, производительность на одного работника - на 21%, прибыль - практически в 3 раза. Объем убытков сократился на 32%.

"Год назад убыточных хозяйств было 23,4%, а сейчас 14%. И это еще не учтена выручка за рапс, зерно, картофель и сахарную свеклу. Полагаю, эта выручка отразится на экономических показателях, и убыточных хозяйств станет еще меньше", - отметил Леонид Заяц.

Окончательные итоги сельскохозяйственного года подведут в феврале 2018-го, когда будет организован праздник с награждением лучших работников отрасли, добавил министр.