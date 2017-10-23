Семашко: за отопление население платит только 16 процентов от себестоимости
Экономика
23 октября 2017
АА
Сегодня население Беларуси за потребляемую теплоэнергию в зимнее время платит только 16,8% от себестоимости. Об этом 21 октября заявил в Гомеле вице-премьер Владимир Семашко во время открытия реконструированной Гомельской ТЭЦ-1.
фото: telegraf.by
По его словам, чтобы энергетикам выйти на нулевую рентабельность, тариф необходимо повысить в шесть раз.
Сейчас идет работа над тем, что тариф поднимать поэтапно по мере роста заработной платы и пенсий, передает слова вице-премьера БЕЛТА.
Владимир Семашко также отметил, что ликвидация перекрестного субсидирования позволит снизить финансовую нагрузку на реальный сектор экономики, уменьшить себестоимость выпускаемой продукции, повысить ее конкурентоспособность. Однако сделать это мгновенно нереально, подчеркнул вице-премьер.
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