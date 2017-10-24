Без структурной перестройки всей экономики реформировать ЖКХ нет смысла

В своем выступлении 20 октября в Минске на республиканском семинаре, посвященном совершенствованию и развитию ЖКХ, Александр Лукашенко раскритиковал подчиненных за слишком, по его мнению, резкий рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги и высказал сомнения в необходимости быстрых реформ в сфере ЖКХ. «Это вопрос в том числе и политический», - заявил Лукашенко по поводу перехода к стопроцентной оплате населением тарифов ЖКУ.

«Ситуация в ЖКХ у нас запущенная и вызывает тревогу. Число должников по оплате, например, электроэнергии растет — их намного больше, чем было 5 лет назад, - сказал известный белорусский ученый-экономист Леонид Злотников в интервью Thinktanks.by. - Ситуация в экономике такова, что не каждая семья найдет деньги, чтобы и прокормиться, и за коммунальные услуги заплатить. Мы пока нищаем, теряем доходы — по официальным данным, начиная с 2014 года (год с максимальными доходами) и по август этого года доходы населения уменьшились на 18%. Это существенно. Но, думаю, на самом деле они уменьшились еще больше — до процентов 25-и, что косвенно подтверждается некоторыми и официальными данными. Белорусская экономика сейчас развивается таким образом, что возможности людей оплачивать услуги ЖКХ пока будут только снижаться — и количество людей с проблемами в оплате ЖКУ будет расти. Конечно, это жизненные потребности, человек привык к этим благам, лишение их приведет к возмущению властью. Так что президент прав — это вопрос политический. Пока весенние протесты не повторяются, но может быть и всплеск недовольства».

Леонид Злотников отмечает, что хотя государство и готово по-прежнему «брать на себя какую-то долю расходов ЖКХ, но оно само стремительно беднеет». «У него не хватает денег на выплату краткосрочного долга, в следующем году, например, не хватает 2 млрд. долларов, и тут уже надо будет выбирать: или долги отдавать, или продолжать политику льгот. Но не будет дотирования оплаты ЖКУ — многие семьи просто не потянут коммуналку. Да, это очень острый политический вопрос», - сказал экономист.

Реформа ЖКХ нужна, но до нее далеко

«Я не очень представляю, что тут собирается делать наше государство, потому что как-то четкой и ясной мысли в этой области не вижу. В старой традиции: «вот поставим нового министра, пусть разберется и наведет порядок» — но это не реформы, это, как обычно, только поиск исполнителей вместо реформ. А реформы нужны — надо удешевлять эти услуги. У соседей допущены частные предприятия в эту сферу: вывоз мусора, обслуживание сетей, ремонтные работы... Есть конкуренция среди частных фирм, есть кому делать дешевле обслуживание, да и люди кровно заинтересованы в его удешевлении и повышении качества услуг. А у нас ЖЭСы — это госорганизации, с окладами, планом, отчетами, со всем еще советским набором. Стимула нет и контроля потребителем нет. При этом, по российским данным, стоимость коммунальных услуг у частников на 20-25% ниже чем в госсистеме», - подчеркнул Леонид Злотников.

По его мнению, старые советские стандарты системы ЖКХ «позволяют прогнозировать очень долгую перестройку системы». «Наши соседи не знают уже, что такое плановые отключения горячей воды летом, но при этом могут регулировать температуру в помещении при похолодании в теплое время года», - сказал экономист.

Без политических изменений говорить о структурных реформах не приходится

«Получается, что мы снова возвращаемся к необходимости перехода на рыночную экономику. Частный бизнес сейчас просто не пойдет в эту сферу — государство, как обычно, создаст кучу ограничений для приватной инициативы. Повторюсь, у нас большая проблема: с одной стороны, страна становится беднее, у нее нет денег, чтобы субсидировать оплату коммунальных услуг, но денег нет, разумеется, и у населения; с другой стороны, экономика не рыночная — и частный бизнес туда распоряжениями не загонишь. Это в Нью-Йорке конкурс среди фирм, занимающихся вывозом мусора. Так что нужна другая страна. С нынешней экономикой коммунальную реформу затевать без толку — как в Европе не будет. А структурных реформ не бывает без политических. Нужна защита частного бизнеса, нужны условия для притока иностранного капитала, без иностранных инвестиций, без новых технологий и знаний структурные реформы также невозможны», - сказал Леонид Злотников.