Россельхознадзор может запретить поставки мяса в Россию белорусскому предприятию
Экономика
24 октября 2017
АА
В последнее время инспекторы Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям отмечают участившиеся случаи ввоза из Беларуси в Россию говядины с нечитаемыми или срезанными клеймами.
фото: tut.by
Так, в ППУ «Красная Горка» был запрещен ввоз в Россию 16,5 т охлажденного отруба мяса говядины на кости.
Продукция следовала в сопровождении ветеринарного сертификата №05-00510127, выданного Государственной ветеринарной службой Беларуси 20 сентября на мясо, выработанное ООО «Акдимол» Минской области, сообщает ведомство.
В ходе ветеринарного контроля оказалось, что на части продукции есть нечитаемые оттиски ветеринарных клейм, срезы мышечной и соединительной ткани в местах клеймения. Часть продукции была и вовсе без оттисков ветеринарных клейм, а имеющиеся клейма не были указаны в сопроводительных документах.
В Россельхознадзоре считают, что эти факты доказывают, что при погрузке не было контроля ветеринарного инспектора, а значит, сопроводительный документ выдан минским подразделением Государственной ветеринарной службы без гарантий о безопасности самой продукции и об эпизоотическом благополучии местности.
В связи с этим управление Россельхознадзора просит исключить «Акдимол» из реестра экспортеров.
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