Средняя зарплата в Беларуси упала впервые за последние семь месяцев

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в сентябре 2017 года составила 831,3 рубля. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.

Таким образом, уже по сравнению с августом средняя зарплата в Беларуси снизилась.

По информации Белстата, номинальная начисленная средняя заработная плата в августе текущего года составляла 844,4 рубля.

Отметим, что номинальная заработная плата в текущем году росла начиная с марта. В августе она превысила показатель за январь на 17,%, по сравнению с декабрем 2016 года номинальная заработная плата в августе выросла на 5,3%.