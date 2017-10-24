Всемирный банк улучшил прогноз по экономике Беларуси

Валовой внутренний продукт Беларуси в 2017 году вырастет на 1,8%. Такие данные содержатся в октябрьском макроэкономическом прогнозе, который приводится в отчете «Миграция и мобильность в Европе и Центральной Азии» Всемирного банка.

Примечательно, что в мае банк прогнозировал сокращение ВВП на 0,4%.

Возобновлению экономического роста в Беларуси способствует восстановление российской экономики, благодаря чему стал расти белорусский экспорт, считают эксперты. В банке ожидают, что сохранение благоприятных внешних условий поддержит умеренный экономический рост на 1,8% в 2017 году и на 2,1% в 2018 году.

Вместе с тем ВБ отмечает, что структурные проблемы белорусской экономики ограничивают потенциал для ускорения экономического роста в стране. Чтобы не попасть в траекторию низких темпов экономического роста, эксперты советуют Беларуси наращивать размер частного сектора, уменьшить размер госсектора и укрепить систему соцзащиты населения для защиты наиболее уязвимых социальных групп в ходе трансформации экономики.

Подчеркивается, что рост уровня госдолга и директивная задача по увеличению доходов населения могут привести в будущем к дисбалансам.

