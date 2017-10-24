Зарплатные проекты Банка «Решение»: ориентация на успех

Зарплатные предложения Банка «Решение» отличаются не только минимальными вознаграждениями за услуги, но и особой точностью ориентирования своего положения в бизнесе и в жизни.

О стоимости услуги цифры сами свидетельствуют о себе: зачисление зарплаты на карточку стоит от одной сотой доли процента зачисляемой суммы. То есть, 10 копеек за 1000 рублей в тарифных планах «Свой» и «Партнёрский». На общем фоне это, действительно, копейки. Как мелкие кочки на равнинной местности: двигаешься и не замечаешь.

А вот совершенно бесплатный в плане выпуска и обслуживания комплект карточек для ориентирования на финансовой местности серьёзно впечатляет. Ведь если сравнивать собственный бизнес с открытием новых земель и освоением неизведанных территорий, то карточки для деловых мореплавателей и бизнес-альпинистов, финансовых охотников и экономических старателей, промышленников и торговцев — дело первостепенной важности. Поэтому капитанам бизнеса и индивидуальным предпринимателям Банк «Решение» открывает зарплатные карточки VISA Platinum, а руководителям подразделений — VISA Gold.

Сотрудники предприятий, которые участвуют в зарплатных проектах Банка «Решение», снаряжаются Банком в долгие плавания и дальние походы с особой тщательностью. В зависимости от поставленных задач на выбор предлагается VISA Electron или Белкарт-Премиум («Моцная картка»). Кроме того, для повышения выносливости и личной инициативы каждому члену команды открывается текущий счёт и одна личная банковская платёжная карточка того же типа, что и зарплатная. Важной особенностью снаряжения становится возможность выбора валюты личных платёжных карточек. Они могут быть открыты в евро или долларах США в зависимости от индивидуальных потребностей и от постановки конкретных задач.

Отдельное внимание Банк «Решение» уделяет финансовой мобильности и высокой деловой манёвренности всех, кто бороздит просторы бизнес-вселенной. Мобильный банк — это универсальный инструмент современного банкинга, который можно скачать в AppStore и GooglePlay.

Благодаря Мобильному банку, расход средств финансового жизнеобеспечения предельно рационализируется, а точность целеуказания и широкий спектр решаемых задач превращает привычный смартфон в сверхэффективный инструмент цифровой экономики. Причём, это касается жизни и бизнеса не только участников зарплатных проектов, но всех клиентов Банка «Решение».

Куда бы ни заносили участников зарплатных проектов Банка «Решение» волны делового океана, везде для пользователей тарифа «Все Банки» снятие наличных средств со своих карточек будет совершенно бесплатным в банкомате любого финансового учреждения, хоть на краю света.

А вернувшись домой из деловых походов и странствий, можно с лёгким сердцем отдать постоянно «капавший» на карту cash-back, то есть 2% от суммы безналичных платежей, совершённых с помощью Мобильного банка, — мальчишкам на пряники да девчонкам на заколки!