Беларусь хочет ускорить создание общего рынка энергоресурсов в ЕАЭС

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Ереване.

"Наиболее чувствительным для нас вопросом остается формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Я хочу напомнить, что при заключении договора об образовании нашего союза Беларусь пошла на определенные уступки и согласилась отнести формирование общих рынков энергетических ресурсов на самую отдаленную перспективу. Для нас это было не выгодно, но мы пошли на это", - обратил внимание Андрей Кобяков.

При этом была четкая договоренность, что 2025 год - это крайний срок для принятия всех решений. "Сегодня явственно ощущаются попытки затянуть этот вопрос еще дальше во времени. Считаем, что это недопустимо, - подчеркнул глава правительства. - Мы и так поставили в определенном смысле телегу впереди лошади. Сформировали систему наднациональных органов раньше экономического базиса и общего рынка, как это было, например, при образовании Европейского союза".

Европейский союз вначале решил вопрос с общим сырьевым рынком, заключив в 1951 году договор о Европейском объединении угля и стали. А уже потом на его базе приступил непосредственно к самим интеграционным процессам, сообщила БЕЛТА.

"Если уж мы приняли решение идти своим путем и договорились только к 2025 году запустить общий рынок энергоресурсов, то давайте придерживаться этих договоренностей. Решать накопившиеся вопросы нужно уже сегодня, не откладывая их под различными предлогами на потом под самый 2025 год", - резюмировал Андрей Кобяков.