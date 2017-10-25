Беларусь и Польша нацелены увеличить товарооборот в два раза

За период январь-август текущего года товарооборот достиг 1,6 млрд долларов. Однако, по мнению министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестакова, потенциал белорусско-польского экономического сотрудничества реализован далеко не полностью.

"Мы определили для себя на ближайшую перспективу рост взаимной торговли до 4 млрд долларов. Мы понимаем, что для этого надо вести активную работу, снимать имеющиеся преграды и постоянно направлять наш бизнес, заинтересовывать его в ведении и развитии взаимной торговли между государствами", - сказал Евгений Шестаков.

По его словам, последние статистические данные свидетельствуют об оживлении белорусско-польской торговли на фоне улучшающейся конъюнктуры и повышения спроса на белорусские товары. Так, за восемь месяцев 2017 года товарооборот между странами достиг почти 1,6 млрд долларов. Вместе с тем заместитель министра считает, что потенциал белорусско-польского экономического сотрудничества реализован далеко не полностью.

Государствам еще предстоит реализовать множество взаимовыгодных проектов, а для этого инициативы деловых кругов должны иметь поддержку со стороны государственных органов обеих стран, обратил внимание Евгений Шестаков, сообщила БЕЛТА.

Во время заседания рабочей группы рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества: от транспорта и логистики до стандартизации и страхования. Стороны также обсудили свое видение перспектив взаимодействия в формате интеграционных объединений: Европейского союза и Евразийского экономического союза.