Белорусско-польский товарооборот достиг 1,6 миллиарда долларов

Экономическое сотрудничество Польши и Беларуси развивается из года в год. Экспорт белорусских товаров в Польшу за текущий год увеличился на 19 %.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков во время 5-го заседания белорусско-польской рабочей группы по торговле и инвестициям.

"Товарооборот, по данным белорусской статистики, за восемь месяцев 2017 года составил без малого 1,6 млрд долларов. При этом наш экспорт - почти 700 млн долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19%. Импорт товаров из Польши составил около 900 млн долларов, увеличение на 12%", - сказал Евгений Шестаков.

Он констатировал, что Польша входит в тройку крупнейших торгово-экономических партнеров Беларуси, впереди нее только Россия и Украина, сообщила БЕЛТА.

"Не менее важным является и тот факт, что Польша - один из крупнейших инвесторов в экономику Беларуси. Объем прямых иностранных инвестиций из этой страны за 2016 год превысил 200 млн долларов, а уже в первом полугодии текущего года из Польши в белорусскую экономику привлечено более 150 млн долларов. Таким образом, темп роста инвестиций составил 140%", - подчеркнул заместитель министра.

