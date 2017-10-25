Белорусско-польский товарооборот достиг 1,6 миллиарда долларов
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
25 октября 2017
АА
Экономическое сотрудничество Польши и Беларуси развивается из года в год. Экспорт белорусских товаров в Польшу за текущий год увеличился на 19 %.
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков во время 5-го заседания белорусско-польской рабочей группы по торговле и инвестициям.
"Товарооборот, по данным белорусской статистики, за восемь месяцев 2017 года составил без малого 1,6 млрд долларов. При этом наш экспорт - почти 700 млн долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19%. Импорт товаров из Польши составил около 900 млн долларов, увеличение на 12%", - сказал Евгений Шестаков.
Он констатировал, что Польша входит в тройку крупнейших торгово-экономических партнеров Беларуси, впереди нее только Россия и Украина, сообщила БЕЛТА.
"Не менее важным является и тот факт, что Польша - один из крупнейших инвесторов в экономику Беларуси. Объем прямых иностранных инвестиций из этой страны за 2016 год превысил 200 млн долларов, а уже в первом полугодии текущего года из Польши в белорусскую экономику привлечено более 150 млн долларов. Таким образом, темп роста инвестиций составил 140%", - подчеркнул заместитель министра.
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