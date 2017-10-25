Брестские дорожники получили два подряда на ремонт дорог в Киевской области

Брестский дорожно-строительный трест №4 выиграл два тендера по отбору подрядчика на ремонт дорог в Киевской области.

По данным украинской государственной системы электронных торгов ProZorro, брестчане признаны победителями по двум лотам: подряды по текущему среднему ремонту на дорогах Комаровка-Небылица и Иванков – Радомышль. В торгах по первому участку предложение белорусов (9,4 млн гривен или 352,1 тыс. долларов) оказалось привлекательнее трех остальных. По второму участку соперничали также четыре участника, но ДСТ №4 с ценой услуги в 21 млн гривен (786,8 тыс. долларов) опередил всех, сообщает «Завтра твоей страны».

Это не первая победа брестских дорожников в тендере на ремонт украинских дорог. В июле они получили подряд на сумму 30,1 млн гривен (1 млн.127 тыс. долларов) на ремонт дороги в Житомирской области.

Гомельский дорожно-строительный трест №2 пока выиграл только один тендер — в Черкасской области. Но его сумма превосходит совокупный портфель подрядов брестчан. Гомельчане получили заказ на ремонт дороги Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань стоимостью 113,1 млн гривен (4 млн.237 тыс. долларов).

Впрочем, не всем белорусским дорожникам удалось получить выгодный подряд в Украине.

Как подсчитало Завтра твоей страны, с мая по октябрь текущего года белорусские организации подавали заявки на участие почти в 50 тендерах на ремонт украинских дорог. Однако некоторые белорусские компании не были допущены к торгам, а иногда заказчики сами отменяли результаты.

Особенно не повезло Гродненскому дорожно-строительному тресту № 6. В июле гродненчане были признаны победителями торгов на ремонт участка дороги Большие Копани — Старая Маячка в Херсонской области. Предложение белорусского треста по цене (40,5 млн гривен или 1 млн.517 тыс. долларов) было признано областной службой автомобильных дорог самым оптимальным. Но в начале сентября херсонская дорожная администрация отменила результаты, сославшись на законодательную норму об «отсутствии дальнейшей потребности в закупке товаров, работ и услуг».