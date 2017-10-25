Росии оценила размер долга Беларуси по госкредитам
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
25 октября 2017
АА
Россия подсчитала сумму задолженности по государственным кредитам, предоставленным Беларуси.
Задолженность Беларуси по государственным кредитам, которые были предоставлены республике Россией, на начало октября составила 6,5 миллиарда долларов, отмечается в информационных материалах к участию премьер-министра России Дмитрия Медведева в заседании Евразийского межправсовета, сообщили РИА Новости.
"По состоянию на второе октября 2017 года сумма задолженности Беларуси по государственным кредитам, предоставленным Россией, составила 6,2 миллиарда долларов и 59,9 миллиардов рублей (общий эквивалент 6,5 миллиарда долларов). Просроченных обязательств у Беларуси не имеется", — отмечается в материалах.
Кроме того сообщается, что в настоящее время действует восемь межправительственных соглашений о предоставлении Беларуси российских государственных кредитов: один экспортный (на строительство АЭС) и семь финансовых, общая сумма предоставленных кредитных средств в рамках вышеупомянутых соглашений — более 15 миллиардов долларов.
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