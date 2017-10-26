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Бензин в Беларуси подорожал на 2 копейки
ЕЖЕДНЕВНИК, 26 октября 2017
С 26 октября 2017 года на белорусских АЗС изменились цены на бензин. Бензин подорожал на 2 копейки.
2018god.com
Об этом сообщается на официальном сайте концерна «Белнефтехим».
«В связи с ростом стоимости нефти и необходимостью выравнивания розничных цен на нефтепродукты в Беларуси со стоимостью автомобильного топлива в сопредельных странах, прежде всего в соседних регионах Российской Федерации, розничная цена на автомобильный бензин с 26 октября 2017 года на АЗС республики увеличивается в среднем на 1,7 процента, или на 2 копейки», - говорится в сообщении.
В частности, стоимость бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 19 копеек, АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 27 копеек, АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 48 копеек.
Отмечается, что цена автомобильного топлива на АЗС Беларуси по-прежнему остается самой низкой в Европе.
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