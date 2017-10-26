Нацбанк разместил облигации на 25 миллионов долларов
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
26 октября 2017
АА
Национальный банк Беларуси провел аукцион по размещению нового пакета облигаций, номинированных в иностранной валюте.
26 октября 2017 года был проведен аукцион процентных ставок, в ходе которого размещался выпуск облигаций Национального банка Беларуси, номинированных в иностранной валюте, со сроком обращения 365 дней, сообщила пресс-служба Нацбанка.
К аукциону были допущены заявки, содержащие 11 предложений от 8 участников со ставками от 3,1981% до 4,2500% годовых на общую сумму 79,72 млн долларов.
Принято решение установить фактический объем размещения в сумме 25 млн долларов, средневзвешенная ставка составила 3,1981% годовых, удовлетворено 1 предложение от 1 участника.
Планируемый объем операций на следующий аукцион по размещению облигаций Национального банка, номинированных в иностранной валюте, который будет проведен 9 ноября 2017 года, определен в сумме 25 млн долларов.
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