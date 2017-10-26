-
13:25
Россию назвали основным поставщиком боевиков "Исламскому государству"
-
12:05
СК отправил в суд уголовное дело барконьеров, убивших лосиху и лосенка
-
11:33
Из Хорватии в Беларусь экстрадирован бизнесмен, занимавшийся незаконным строительным бизнесом
-
11:04
В Беларуси увеличат количество получателей жилищных субсидий
Центр кибербезопасности начнет работать в Беларуси в 2018 году
ЕЖЕДНЕВНИК, 26 октября 2017
Центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам в кредитно-финансовой сфере начнет работу в 2018 году.
"Мы сейчас создаем подразделение, которое занимается кибербезопасностью, находимся на первом этапе: определили направления деятельности, сейчас создана комиссия с участием банков, которые наиболее прогрессивны в этой части, и всех заинтересованных служб Нацбанка. Планируется, что это подразделение (Центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам в кредитно-финансовой сфере. - Прим. БЕЛТА) будет запущено в 2018 году", - сообщил первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Тарас Надольный.
При этом первый заместитель председателя правления Нацбанка отметил, что работа по созданию подобного подразделения только началась.
"Поэтому конкретные даты запуска не хотелось бы называть", - добавил он.
-
За девять месяцев 2017 года игорные заведения заплатили в бюджет в виде налогов 2,5 млн рублей.
-
С 26 октября 2017 года на белорусских АЗС изменились цены на бензин. Бензин подорожал на 2 копейки.
-
Беларусь примет участие в реализации проекта по созданию мебельного кластера в Египте.
-
Брестский дорожно-строительный трест №4 выиграл два тендера по отбору подрядчика на ремонт дорог в Киевской области.
-
Россия по-прежнему является основным внешнеторговым партнером Могилевской области. Об этом заявил журналистам во время брифинга в Москве председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский.
-
Пятый транш кредита ЕФСР поступил в Беларусь Евразийского фонда стабилизации и развития, который составил 200 млн долларов.
-
Беларусь опасается, что ЕАЭС нарушит договоренность и отложит вопрос о создании общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.
-
Беларусь планирует возобновить транзит по территории России сакционированных товаров.
-
Подводя итоги за период январь-сентябрь 2017 года, Национальный банк констатировал рост экономики страны и позитивные изменения в денежно-кредитной сфере.
-
К концу 2017 года планируется увеличить экспорт товаров и услуг Минской области до 4 миллиардов долларов.
-
За период январь-август текущего года товарооборот достиг 1,6 млрд долларов. Однако, по мнению министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестакова, потенциал белорусско-польского экономического сотрудничества реализован далеко не полностью.
-
Два предприятия скоро начнут поставки говядины в Китай. Ведется работа по расширению списка предприятий, которые смогут поставлять мясную продукцию на китайский рынок.
-
Некоторые польские компании заинтересованы в строительстве в Беларуси логистических центров. В Беларуси уже определены 50 участков для строительства логистических центров.
-
Договор о таможенном кодексе ЕАЭС ратифицирован Палатой представителей Национального собрания.
-
Экономическое сотрудничество Польши и Беларуси развивается из года в год. Экспорт белорусских товаров в Польшу за текущий год увеличился на 19 %.
-
Россия подсчитала сумму задолженности по государственным кредитам, предоставленным Беларуси.
-
Известный белорусский экономист Леонид Злотников согласен с Лукашенко: «Оплата коммунальных услуг — очень даже политический вопрос в нашей стране».
-
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в сентябре 2017 года составила 831,3 рубля. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.
-
По информации Международного эпизоотического бюро, на территории лена Эстергётланд в Швеции зарегистрирован случай заболевания восприимчивых видов животных болезнью Ньюкасла.
-
Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в группу «Мечел») выпустил 7,5 тыс. тонн рельсов для реконструкции железных дорог Беларуси.
-
Основная часть ДТП происходит из-за непропуска пешеходов, происшествий из-за технической неисправности транспортного средства нет совсем, отметили в ГАИ.
-
В Беларусь из Хорватии экстрадирован белорусский бизнесмен, занимавшийся незаконным строительством многоквартирных жилых домов в зоне усадебной жилой застройки Минска.
-
Как утверждают американские ученые, перед употреблением яблоки необходимо капитально «отмыть», и обычная вода дл этого не годится.
-
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью изданию Financial Times не исключил, что безвизовый режим для граждан 80 государств может быть увеличен до 30 дней.
-
УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела о незаконной охоте на двух особей лося на территории Браславского района.
-
Заседание межведомственной экспертной рабочей группы по рассмотрению рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ по вопросам совершенствования избирательного процесса в Беларуси состоялось в Центризбиркоме.
-
-
-
Дошкольное образование столицы: Кто возделывает почву для коррупции?
Почему белорусские чиновники больше каратели, чем партнеры для бизнеса?
Государство обложило 34-процентным налогом воду! Когда же обложит воздух?
-
-