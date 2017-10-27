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Правительство обещает повысить к концу года среднюю зарплату в Беларуси до одной тысячи рублей
27 октября 2017
Об этом заявил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Анатолий Калинин.
Вице-премьер отметил, что есть небольшое отставание от заданной матрицы по выходу на среднюю зарплату в Br1 тыс. "Но мы будем стремиться, задача поставлена выйти на заданные параметры к концу года", – сказал Анатолий Калинин. Сегодня на совместном заседании двух палат белорусского парламента вице-премьер констатировал, что уровень номинальной заработной платы пока ниже, чем предусмотрено графиком по выходу к концу года на Br1 тыс. За август средняя зарплата составила Br844. Отставание допущено в Витебской и Гродненской областях, у концернов "Белнефтехим" и "Беллегпром", а также у Белкоопсоюза, пишет belta.by.
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