В Беларуси повышается бюджет прожиточного минимума

В Беларуси бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) в ценах сентября текущего года в расчете на месяц составит с 1 ноября 2017 года по 31 января 2018 года Br197,81. Такое решение содержится в постановлении Министерства труда и социальной защиты от 23 октября 2017 года № 60, сообщает БЕЛТА. БПМ в среднем на душу населения повышается на 0,1% по сравнению с нормативом, действующим с 1 августа по 31 октября нынешнего года (Br197,57). Новый БПМ трудоспособного населения равняется Br217,74; пенсионеров – Br151,97; студентов – Br192,34; детей в возрасте до трех лет – Br128,32; детей в возрасте от 3 до 6 лет – Br177,04; детей в возрасте от 6 до 18 лет – Br216,85. По словам специалистов, увеличение бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения обусловлено в первую очередь ростом цен на хлеб и хлебопродукты, мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, а также рыбу и рыбопродукты. Вместе с тем рост данного норматива оказался незначительным вследствие снижения цен на плодоовощную продукцию в сентябре (периодом ее массовой заготовки) по сравнению с июнем (периодом реализации продукции нового урожая) и значительным удельным весом данной статьи расходов в продуктах питания (23,5%). Как отметили в министерстве, снижение цен на плодоовощную продукцию повлекло уменьшение размеров БПМ трудоспособного населения и студентов (99,5% и 99,8% соответственно). Это связано с различием в нормах потребления продуктов питания для различных социально-демографических групп населения, а также их удельном весе в структуре расходов на продовольственные товары.