От Хумайда до Абрамовича: кто делит белорусский бюджетный пирог

Крупнейший госзаказ на открытых торгах в Беларуси достался в этом году эмиратской компании Vitry Middle East. В числе тех, кто получил куски бюджетного пирога, оказались Роман Абрамович и Алишер Усманов.

«Ежедневник» проанализировал результаты завершенных за три квартала этого года и составил топ-10 частных подрядчиков, которые получили контракты на поставку сырья, материалов и услуг госсекторе на сумму свыше 5 млн долларов.

Как и в рейтинге, составленном нами по итогам первого квартала этого года, в качестве критерия были взяты объемы контрактов, которые были подписаны представителями белорусского госсектора по итогам проведенных в течение января-сентября марта 2017 годов торгов. Ход и результаты торгов были размещены на официальном сайте госзакупок icetrade.by (до 29.10.2017г.). В ходе исследования учитывались суммы контрактов, которые либо в эквиваленте сразу превышали 1 млн долларов, либо составляли этот объем и выше по нескольким лотам, торговавшимся в один и тот же день.

Итак, топ-10 тендерных чемпионов Беларуси по итогам первого квартала 2017 года.

1.Vitry Middle East General Trading owner by Humaid al Ali Company (ОАЭ)

Эмиратская компания выиграла тендер на поставку натурального каучука на «Белшину» на сумму 50 млн евро. Как сказано в ее резюме, она продает продукцию малазийский компании Tattwin Rubber, индонезийсой PT. PP. London Sumatra, ивуарийской Societe des Caoutchoucs de Grand Bereby и вьетнамской Tan Bien Rubber Company. Дополнительной информации о ней и ее владельце Хумайде аль Али, к сожалению, нам не удалось найти в открытых источниках.

2.«Белтелекабель» (Беларусь)

Белорусский производитель кабельной продукции, одним из владельцев которого является бизнесмен Валентин Малолетний, выступит поставщиком филиала «Электромонтажкомплект» ОАО «Белэлектромонтаж» - главной снабженческой структуры национальной энергетической системы. Два лота, победителем по которым стал «Белтелекабель», принесли ему контракты на сумму, эквивалентную 23,2 млн долларов.

3. Группа компаний «ТАУ» (Россия)

Лидер первого квартала Стерлиматакский нефтехимический завод, входящий в состав многопрофильного башкирского холдинга «ТАУ», опустился по итогам 9 месяцев на 3 строчку.

Это предприятие стало победителем тендера на поставку крупной партии синтетического каучука для «Белшины». Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, объем контракта составляет 1 млрд. российский рублей или около 17,25 млн долларов.

4. «Евразхолдинг» (Россия)

Роман Абрамович, фото: 90min.in

Торговая компания «Евразхолдинга», которым владеют Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов, выиграла несколько торгов на поставку железнодорожных рельс для Белорусской железной дороги.

Одна из крупнейших металлургических компаний мира, чьи активы находятся в России, Украине, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане и ЮАР, поставит в Беларусь своей продукции на сумму 17,05 млн долларов.

5. «Металлоинвест» (Россия)

Алишер Усманов, фото: anfost.ru

На поставках металлопроката в Беларусь зарабатывает владелец «Металлоинвеста» Алишер Усманов. Входящий в структуру холдинга Оскольский электрометаллругический комбинат поставит МТЗ металлопрокат на сумму свыше 10,8 млн долларов.

6.Polychem Trading (Великобритания)

Потребности «Белшины» помогли заработать еще одному поставщику натурального каучука – зарегистрированной в Великобритании компании Polychem Trading. Она стала обладателем контракта на поставку этого сырья на сумму 10 млн евро.

7.«ВМЗ «Красный Октябрь» (Россия)

Торговый дом крупнейшего в России производителя спецстали Волгоградского металлургического завода «Красный Октябрь» стал победителем нескольких торгов на поставку металлпроката МТЗ и «Кузнечному заводу тяжелых штамповок». Сумма контрактов российского поставщика составляет около 9,5 млн долларов.

8.«Сканлинк» (Беларусь)

Это белорусское предприятие, которое, согласно информации с его сайта специализируется на оптовой и розничной торговле силового оборудования и мототехники, стало победителем торгов на поставку «материалов, применяемых в технологии горячего цинкования».

Заказчиком выступает РДУПП «Конус» РУП НПЦ НАН по механизации сельского хозяйства. Объем контракта – свыше 14,3 млн рублей или 7,3 млн долларов по текущем курсу.

9.«ЛВ Систем Сервис» (Латвия)

На свыше 7 млн долларов (в эквиваленте), согласно данным торгов, получила право поставить в Беларусь факторов свертывания крови латвийская компания «ЛВ Систем Сервис».

Также эта структура выиграла несколько других, менее значимых торгов, на поставку в нашу страну фармацевтических препаратов.

10.«Экойл Кемикл» (Беларусь)

Малоизвестная новополоцкая фирма выиграла тендер, объявленный «Белавтодором». «Экойл Кемикл» поставит дорожному холдингу битум на сумму свыше 6,8 млн долларов.

11.«Мечел» (Россия)

Крупнейшее металлургическое предприятие группы «Мечел» (контролируется миллиардером Игорем Зюзиным) - Челябинский металлургический комбинат – поставит БелЖД рельсов на сумму 5,25 млн долларов.