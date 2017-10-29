Цепкало стал консультантом по развитию IT-сектора в Узбекистане

Корреспондент TUT.BY решил узнать, чем сейчас занимается создатель белорусской «Силиконовой долины».

2 марта Валерий Цепкало был освобожден от должности директора государственного учреждения «Администрация Парка высоких технологий», которое возглавлял с момента создания в 2005 году.

На форуме в Таллине экс-руководитель белорусского IT-чуда был представлен как бизнес-консультант. В беседе с корреспондентом TUT.BY он сказал, что не привязан к одному месту работы, выступает экспертом и занимается консалтингом.

Летом появилась информация, что Валерий Цепкало консультирует власти Узбекистана по развитию ИТ-сектора. В этом году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился создать в стране Инновационный центр по поддержке разработки и внедрения информационных технологий Mirzo Ulugbek Innovation Center. Цепкало провел серию встреч в этой стране, в том числе и в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций. «Стороны договорились продолжить обмен опытом по содействию росту и развитию индустрии программного обеспечения и информационных технологий, в том числе по развитию ИТ-парков и совершенствованию условий деятельности их резидентов, развитию механизмов стимулирования национальных разработчиков программных продуктов, продвижению экспорта ИТ-услуг, а также совершенствованию системы подготовки ИТ-специалистов и повышения их квалификации», — говорилось в пресс-релизе по итогам встречи.

Цепкало подтвердил TUT.BY, что правительство Узбекистана проявило интерес и пригласило его поделиться опытом. Однако от других комментариев отказался.

Как отметил Валерий Цепкало во время выступления в Таллине, «нашим странам в течение 5−10 лет надо взрастить ИТ-сектор, потом этот рынок будет очень сложным для входа, каковыми сейчас являются автомобилестроение и фармацевтика». Беларуси «повезло, что 10 лет назад она вышла на этот рынок». «Тогда, грубо говоря, еще и мобильных телефонов не было, а компьютеры были очень дорогими. Но это был единственный сектор, где можно было конкурировать с той же Германией. Для выхода на ИТ-рынок нужен только компьютер. А в остальном вы соревнуетесь мозгами. Три столпа успеха ИТ в Беларуси — образование, образование и еще раз образование», — считает экс-глава ПВТ.

Цепкало также отметил, что «важно создать чувствительную среду для адаптации технологий». Для резидентов ПВТ это удалось сделать. А вот «у руководителей госкомпаний возможности для инноваций ограничены, потому что у них нет шанса на риск». «Даже если он запустит четыре успешных проекта, а пятый будет неуспешный, то у него будут большие проблемы, потому что [соответствующие] госструктуры [зорко] следят за расходованием государственных средств», — сказал экс-глава ПВТ.

