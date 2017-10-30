Белорусские комбайны захватили российский рынок

Российские производители сельхозтехники на фоне сокращения госсубсидий с 2018 года обеспокоены конкуренцией со стороны Беларуси. По мнению ассоциации «Росспецмаш», белорусы могут занять более 25 процентов российского рынка.

По мнению ассоциации «Росспецмаш», увеличение господдержки белорусского «Гомсельмаша» создает неравные условия на рынке РФ, при этом российским производителям на рынок Беларуси попасть очень сложно.

В «Росспецмаше» отмечают, что в сегменте комбайнов белорусская техника все больше захватывает рынок. Так, «Гомсельмаш» продал в Россию в 2015 году 1,3 тыс. комбайнов, в 2016 году — 1,75 тыс. машин.

В 2017 году ожидаются продажи 1,85 тыс. штук при объеме рынка около 7,2 тыс. То есть белорусы могут занять более 25% рынка. По ассоциации отмечают, что «Гомсельмаш» с учетом господдержки может продавать продукцию без залога и в рассрочку. При этом белорусская техника дешевле на 15–20%, сообщает агенство Telegraf.

Кроме того, комбайны «Гомсельмаша» претендуют на российские субсидии, а технику СП «Брянсксельмаша» и «Гомсельмаша» в РФ можно приобрести по программе федерального лизинга, хотя российская техника на белорусский рынок доступа не имеет, заявляют в «Роспецмаше».

В связи с этим помощник президента «Росспецмаша» Вячеслав Пронин предложил в России «политическим решением» предоставлять субсидии только на покупку российской техники.